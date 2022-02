Calabria: la Protezione Civile con Asp ed Esercito rafforzano le vaccinazioni nei comuni medi e piccoli

13 Febbraio 2022 19:16

Calabria, la Protezione Civile: “rafforzare le vaccinazioni in quei territori che risultano essere al di sotto del 75%”

Rafforzare le vaccinazioni in quei territori che risultano essere al di sotto del 75%, come percentuale di persone vaccinate, e agevolare i cittadini in quelle zone dove è più difficile spostarsi per raggiungere i centri vaccinali. E’ l’obiettivo di “Vax in town”: l’iniziativa lanciata dalla Protezione Civile, grazie alla collaborazione con le Asp e i team mobili dell’Esercito.

Di seguito il calendario dei primi comuni coinvolti, destinati ad aumentare nei prossimi giorni.

PROVINCIA DI CROTONE

-Lunedì 14 febbraio – Dalle ore 9.30 alle ore 17.30

Isola Capo Rizzuto

-Martedì 15 febbraio – Dalle ore 9.30 alle ore 17.30

Roccabernarda

-Mercoledì 16 febbraio – Dalle ore 9.30 alle ore 17.30

Verzino

-Gioved’ 17 febbraio – Dalle ore 9.30 alle ore 17.30

Isola Capo Rizzuto

-Venerdì 18 febbraio – Dalle ore 9.30 alle ore 17.30

Belvedere Spinello

PROVINCIA DI COSENZA

-Martedì 15 febbraio – Dalle ore 10 alle ore 18

Castrovillari

-Mercoledì 16 febbraio – Dalle ore 10 alle ore 18

Roggiano Gravina

-Sabato 19 febbraio – Dalle ore 10 alle ore 18

Altomonte

-Domenica 20 febbraio – Dalle ore 10 alle ore 18

Casali del Manco