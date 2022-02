Calabria, Occhiuto sulle trattative per il Capo dello Stato: “incapacità da parte delle leadership nazionali”

5 Febbraio 2022 16:13

Calabria, Occhiuto sulle trattative per il Capo dello Stato: “quello che è avvenuto a livello nazionale dimostra che c’è stata un’incapacità da parte delle leadership nazionali”

“Quello che è avvenuto a livello nazionale dimostra che c’è stata un’incapacità da parte delle leadership nazionali”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro, con riferimento alle vicende politiche nazionali legate al voto e al post voto per il Quirinale. “Mattarella – ha sostenuto Occhiuto – è un ottimo presidente della Repubblica, ha grande equilibrio, ha fatto un discorso straordinario al Paese alla Camera. Forse sarebbe stato meglio che su Mattarella si fosse deciso di confluire dal primo o dal secondo giorno e non che si arrivasse per incapacità dei partiti di trovare un nome nuovo. Però questo dovrebbe interrogare le leadership nazionali. Sono molto impegnato anche nell’interlocuzione con altri presidenti di Regione, con cui sto consolidando un buon rapporto. Credo – ha concluso il governatore calabrese – che nei prossimi anni il ruolo dei presidenti di regione e dei sindaci possa diventare sempre di più una risorsa anche per la politica nazionale”