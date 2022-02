Calabria: nuove adesioni ai “Liberalsocialisti per l’Italia”, Immacolata Cassalia è la responsabile della Città Metropolitana

I Liberalsocialisti per l’Italia, grazie “all’attività del suo segretario regionale e dello staff di compagni e compagne che lo affiancano registrano un crescendo di adesioni in tutta la regione. Il Segretario regionale, Dottor Antonino Santisi, di concerto con la Segreteria nazionale ha nominato il Segretario della Federazione provinciale di Catanzaro nella persona di Gianfranco Palermo. Il neo segretario della federazione è nato nel 1974 a Cosenza e di Lamezia di adozione dove vi risiede con la moglie e due figlie. Commissario Navale, amante dei libri, della lettura e della letteratura, convinto che le biblioteche sono un vero e proprio paradiso poeta ed autore. Ama la leggerezza da condividere, mente i fardelli più pesanti li porta da solo. Con tanti sogni nel cassetto ed un solo scopo nella vita: ovunque e sempre essere felice con se stesso e con chi chiunque vorrà stargli accanto. Al neo segretario della Federazione di Catanzaro sono giunti gli auguri di buon lavoro dalla Segreteria Nazionale”.

Un impegno senza sosta quello del Dottor Antonino Santisi, Segretario Regionale della Calabria che con “un generoso slancio ed una passione fuori dal comune inizia a dare i suoi risultati politici ed organizzativi. E di queste ore la nomina di Immacolata Cassalia a Segretaria della Città Metropolitana di Reggio Calabria dei Liberalsocialisti per l’Italia. La Cassalia è nata Reggio Calabria il 10 giugno del 1950 ove risiede e vi esercita la libera professione. Svolge mansioni di dirigente di settore “Corsione Internazionale e Insieme per la Disabilità”. Si è contraddistinta per le sue capacità nel comparto sociale e per le spiccate competenze organizzative artistiche. Nel campo sociale e Consigliera nazionale e territoriale di UNASAM. Immacolata Cassalia ha accettato con entusiasmo la nomina a Segretaria mettendosi subito al lavoro già dai prossimi giorni di concerto con il segretario regionale per la nomina dei responsabili dei dipartimenti che sono propedeutiche alla stesura di una proposta di programma per Reggio che i socialisti liberali vogliono rivoltare come un calzino, unitamente alle forze sane della città dello stretto per creare tutte le migliori condizioni per una prospettiva d’Avvenire”.