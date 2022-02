Calabria, l’impegno per onorare la memoria del Beato Giudice Rosario Angelo Livatino

3 Febbraio 2022 22:21

Gli impegni e gli eventi in Calabria per onorare la memoria del Beato Giudice Rosario Angelo Livatino

Nella giornata del primo febbraio a Limbadi si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti dell’Associazione “Casa Giudice Livatino”, del Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti ” e dell’Associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”. “Abbiamo concordato una lunga serie di iniziative – scrivono in una nota congiunta Lia Staropoli, Presidente dell’Associazione “ConDivisa”, e Claudia Vecchio, Presidente dell’Associazione “Casa Giudice Livatino” – per ricordare l’esempio e il sacrificio del Beato Giudice Rosario Livatino, per far conoscere la storia del “Magistrato martire della giustizia e indirettamente della Fede”, e la Casa Museo nella quale ha vissuto, custodita dalla Signora Giuseppina Profita e dall’Associazione “Casa Giudice Livatino”. Il primo evento si terrà domani 4 febbraio al Liceo Scientifico Galilei di Lamezia grazie alla Dirigente Teresa Goffredo e alla professoressa Monica Pascuzzi, con la partecipazione di Don Nino Vattiata che rappresenta l’Associazione Capitano Ultimo con sede a Roma. Sono previste iniziative molte altre Regioni Italiane”.