Calabria, il centrosinistra unito: “garantire i tamponi gratuiti anche agli alunni delle scuole d’infanzia”

2 Febbraio 2022 16:08

Il centrosinistra calabrese questa mattina ha presentato un’interrogazione per chiedere di rendere gratuiti i tamponi anche per le scuole dell’infanzia

I capigruppo del Misto Amalia Bruni, del Pd Nicola Irto e del Movimento 5 Stelle Davide Tavernise questa mattina hanno depositato un’interrogazione “per evitare una misura iniqua come quella in atto che prevede i tamponi gratuiti solo per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, mentre le famiglie degli alunni delle scuole dell’infanzia devono pagare di tasca propria. E l’esclusione del beneficio riguarda proprio quella platea dove il rischio contagio è maggiore perché la vaccinazione o non è prevista oppure è poco diffusa”. “Chiediamo alla Giunta – concludono – di intervenire con urgenza per superare questa discriminazione al fine di non far pesare sulle spalle delle famiglie, in un momento, peraltro, particolarmente complicato sul piano economico, anche la spesa per i tamponi per i propri figli”.