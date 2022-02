Calabria, il senatore Granato sul docente che si è dato fuoco a Rende: “un popolo unito non avrebbe mai consentito ciò che accade in Italia”

1 Febbraio 2022 13:33

Lo sfogo del senatore calabrese: “ormai i sospesi senza stipendio mangiano insulti e menzogne, i loro figli esclusi da ogni contesto sociale. Che bel Paese abbiamo creato… il Paese della vergogna!”

Immagini terribili, un video cruento, una storia che fa riflettere. Il Senatore Bianca Laura Granato ha postato sul proprio account Facebook il filmato tragico del docente che si è dato fuoco a Rende di fronte alla stazione dei Carabinieri, un gesto eclatante in poche ore diventato virale su Whatsapp. “Un popolo unito non avrebbe mai consentito quello che sta succedendo in Italia – scrive la parlamentare – . Mentre le TV ostentano grandi progressi sotto il profilo del PIL, l’Italia sarebbe il paese che corre di più (più di Francia, Germania e Spagna) c’è addirittura chi tenta il suicidio in un modo così atroce. Ormai i sospesi senza stipendio mangiano insulti e menzogne, i loro figli esclusi da ogni contesto sociale, relegati in DAD per i contagi tra vaccinati. Che bel Paese abbiamo creato… il Paese della vergogna!”.