Calabria, domani inchiesta sulla statale 106 su “Mi Manda Rai Tre”

25 Febbraio 2022 21:20

Domani sabato 26 febbraio dalle ore 9:00 nella trasmissione “Mi Manda Rai Tre” verrà presentata un’inchiesta realizzata sulla Statale 106 nella quale sarà presente l’Ing. Fabio Pugliese, autore del libro “Ecco chi è Stato!”, fondatore ed ex presidente dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

L’inchiesta evidenzierà lo stato comatoso in cui versa la famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria anche per effetto dell’inerzia dell’Ing. Massimo Simonini, Commissario Straordinario per la Statale 106 nominato dal Governo da oltre un anno e che, nei fatti, non ha realizzato un bel nulla.

“Voglio augurarmi – dichiara Fabio Pugliese – che questo servizio sarà seguito dai nostri parlamentari calabresi, dal presidente della giunta regionale e dai i nostri consiglieri regionali. Solo così potranno comprendere con i loro occhi quello che vivono quotidianamente centinaia di migliaia di cittadini calabresi costretti a rischiare la loro incolumità nel percorrere una strada pericolosissima su cui mancano da anni interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione ed interventi di messa in sicurezza urgente. Chissà se avranno il tempo di vedere domani con i loro occhi – conclude Pugliese – lo scempio di cui sono e saranno moralmente responsabili finché non provvederanno a chiedere e la rimozione degli attuali dirigenti di Anas Spa in Calabria”.