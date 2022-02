Calabria: A rischio i dipendenti SORICAL? La riunione di Luciano Vigna a Roma

2 Febbraio 2022 11:22

Riunione della Regione e della SORICAL svoltasi a Roma giorno 20 Gennaio con il gruppo FMS Wertmanagement

La riunione è stata caratterizzata da una serie di interventi del Capo di gabinetto della Regione Calabria Dott. Luciano Vigna e del Presidente del Collegio Sindacale della società aventi ad oggetto il pagamento nei confronti di Sorical delle anticipazioni che la Regione si è impegnata a erogare in favore di Sorical ai sensi della Legge regionale nr. 15 del 10 Luglio 2007 e l’integrale posticipazione per tutta la durata dell’accordo di Ristrutturazione del rimborso da parte della Società delle anticipazioni già erogate e da erogare da parte della Regione (le “Anticipazioni ex lege 15”). Dalla riunione è emersa la possibilità che la Regione non adempia agli impegni assunti. 1 Puntata.