Calabria, Loizzo incontra Manna sulla città unica Rende-Cosenza

6 Febbraio 2022 14:16

Incontro stamani tra la capigruppo della Lega in consiglio regionale, Simona Loizzo, e il sindaco di Rende, Marcello Manna, sulla proposta del consigliere regionale di costruire la città unica. Un incontro proficuo e cordiale che è servito a delineare gli scenari della connurbazione per arrivare alla legge regionale e al referendum consultivo. Loizzo e Manna hanno apprezzato la costituzione della circolare unica di trasporto tra le due città, auspicando che si possano utilizzare i bus elettrici. Il nuovo ospedale, il possibile impianto di trattamento dei rifiuti, la realizzazione dello svincolo Unical e della rete ferroviaria Montalto Rende sono stati punti di convergenza tra i due rappresentanti istituzionali. Loizzo e Manna hanno sottolineato che l’idea di città unica debba abbattere i campanilismi e accogliere le adesioni degli altri comuni contermini. Importante, oltre alla definizione di Agenda Urbana, sarà la coesione per i progetti del Pnrr. Nei prossimi giorni Simona Loizzo incontrerà il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso