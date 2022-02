Sanremo 2022: quanto guadagnano Amadeus, le co-conduttrici e i super ospiti? Cachet strepitosi, altro che crisi!

1 Febbraio 2022 20:00

I cachet di Sanremo 2022, da Amadeus alle co-conduttrici e i super ospiti: cifre importanti per i protagonisti del Festival

Il countdown si avvicina lentamente fino allo zero, da questa sera, martedì 1° febbraio, a sabato 5 febbraio, il Festival di Sanremo monopolizzerà l’attenzione mediatica e il palinsesto di Rai 1 con 5 serate all’insegna della buona musica italiana. Come sempre, più il Festival della Canzone Italiana si avvicina, più iniziano a prendere vigore piccole e grandi polemiche di contorno. Una fra le più gettonate di ogni edizione è quella dei cachet che, anche in tempo di crisi dovuta alla pandemia, non accennano a diminuire.

I cachet di Sanremo 2022: quanto guadagnano i protagonisti del Festival?

Le cifre che verranno accreditate sui conti bancari dei protagonisti della 72ª edizione di Sanremo non sono ancora state note ufficialmente, ma ci sono particolari indiscrezioni riguardanti quanto intascheranno i volti principali del Festival. Iniziamo da Amadeus, presentatore e direttore artistico: per lui sarebbe pronto un assegno da 500-600.000 euro. Al suo fianco 5 co-conduttrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Ognuna di essere percepirà 25.000 euro. Veniamo adesso agli ospiti. Rosario Fiorello dovrebbe guadagnare circa 50.000 euro a serata, nonostante ancora non si sappia per quante sere sarà presente al Teatro Ariston. Stessa cifra per Checco Zalone che ha già pronto un monologo e una simpatica canzone (fuori gara!). Salirebbe a 80.000 euro il cachet dei Maneskin, vincitori della passata edizione e pronti ad esibirsi nella serata inaugurale di Sanremo. Si sa poco o nulla sulla “borsa” di Laura Pausini, probabilmente la più alta fra gli ospiti. E per i cantanti? “Solo” un rimborso spese da 48.000 euro, tranne per i giovani Tananai, Matteo Romano e Yuman ai quali dovrebbero andare appena 6000 euro.