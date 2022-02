Sicilia: busta con proiettili per Margherita La Rocca Ruvolo, intimidazione al deputato dell’Ars

17 Febbraio 2022 22:46

Una busta con due proiettili è stato recapitato a Margherita La Rocca Ruvolo, deputato regionale e presidente della commissione parlamentare Salute

Grave intimidazione per un deputato dell’Ars siciliana. Una busta con due proiettili è stato recapitato a Margherita La Rocca Ruvolo, deputato regionale e presidente della commissione parlamentare Salute oltre che sindaco del Comune di Montevago, in provincia di Agrigento. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Sicilia, Calderone (FI): “piena condanna di Forza Italia per l’ignobile gesto ai danni di una persona perbene”

“Quanto accaduto all’on. Margherita La Rocca Ruvolo ha dell’incredibile. Una persona perbene, tra le più garbate, composte e competenti che ho avuto modo di conoscere in Parlamento. Una deputata ineccepibile, che anche in commissione salute, in cui ricopre il ruolo di Presidente, non si è mai risparmiata, soprattutto in questi ultimi anni di pandemia. A lei piena solidarietà. A nome del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, non si può che condannare il deplorevole gesto. La busta contenente proiettili e immagini sacre, recapitata presso la sede del palazzo municipale di Montevago è ignobile. Auspichiamo che la giustizia possa in tempi rapidi fare il suo corso, per risalire ai colpevoli e consegnarli alla legge”. Lo afferma in una nota di solidarietà il capogruppo Tommaso Calderone, a nome di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars.

Intimidazione a La Rocca Ruvolo, solidarietà del gruppo M5S all’Ars

“Alla collega deputata La Rocca Ruvolo, vittima di un vile gesto intimidatorio, va la nostra più ampia solidarietà. Fatti come questo non devono scalfire la tenacia e la determinazione dei rappresentanti delle istituzioni nel perseguire la legalità e il bene comune, valori di cui La Rocca Ruvolo è, e siamo certi continuerà ad essere, coraggiosa e validissima interprete come deputata, presidente della commissione Sanità all’Ars e sindaco di Montevago”. Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle.