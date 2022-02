Burov e Abramenko, l’abbraccio sul podio di Pechino 2022: lo sport aiuta la distensione nella crisi Russia-Ucraina

16 Febbraio 2022 20:31

Il russo Ilia Burov e l’ucraino Oleksandrs Abramenko si abbracciano sul podio di Pechino 2022: lo spirito olimpico favorisce la distensione nei rapporti fra Russia e Ucraina

Quello che gli interessi politici dividono, lo sport unisce. Sul podio della specialità aerials del freestyle skiing alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 finiscono l’atleta ucraino Oleksandr Abramenko e il russo Ilia Burov, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo. I due si sono abbracciati sportivamente e si sono scambiati le congratulazioni per una medaglia importantissima nelle rispettive carriere. Un momento di gioia condivisa che, in mondovisione, ha una valenza importante nei rapporti fra i due Paesi. Negli ultimi giorni, infatti, le forti tensioni politiche fra Russia e Ucraina hanno seriamente rischiato di sfociare in una guerra con lo spettro di un’aggressione militare di Mosca su Kiev. Allarme a quanto sembra rientrato, grazie alle mediazioni internazionali e anche a gesti come quello fra Burov e Abramenko.