“Non vaccinerò mia figlia”: bufera su Giorgia Meloni. L’attacco di Burioni e Cartabellotta: “non faccia disinformazione”

9 Febbraio 2022 16:52

Burioni e Cartabellotta si sono scagliati contro la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ieri ha affermato di non voler vaccinare sua figlia perché “le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine”

“Non vaccinerò mia figlia. Il vaccino non è una religione, è una medicina. Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine”. Questa dichiarazione di ieri di Giorgia Meloni a La Stampa ha scatenato, come prevedibile, le reazioni di alcuni esperti. Tra questi, Burioni e Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Il primo, sui social, ha paragonato le morti per fulmine a quelle per Covid negli Usa negli anni 2020 e 2021: 28 (di tutte le età) contro 900, il risultato.

Più sintetico Cartabellotta, che si è limitato ad invitare la leader di Fratelli d’Italia a “non fare disinformazione”. “Onorevole Giorgia Meloni – ha scritto – lei è libera non non vaccinare sua figlia, non di fare disinformazione pubblica sui vaccini Grazie”.