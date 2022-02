Buon Carnevale 2022! FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY]

26 Febbraio 2022 16:38

Ecco frasi e proverbi da inviare su Facebook e WhatsApp per fare gli auguri di Buon Carnevale 2022 al tempo del Coronavirus!

Il Carnevale è una ricorrenza che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana ed ha una data mobile e non fissa come il Natale. I festeggiamenti si svolgono attraverso maschere, carri allegorici ed i cosiddetti scherzi carnevaleschi. Da cosa deriva il termine Carnevale? La parola deriverebbe dal latino “carnem levare” (“eliminare la carne”), perchè indicava il banchetto che si teneva l’ultimo giorno di Carnevale (Martedì Grasso), subito prima del periodo di astinenza e digiuno della Quaresima, importante momento per i cattolici.

