Borse europee travolte dalla guerra Ucraina: la giornata si chiude con titoli a picco

24 Febbraio 2022 18:20

A Piazza Affari l’indice Ftse Mib, maglia nera in Europa, scende del 4,1%

La Russia ha invaso l’Ucraina via terra, aria e mare, confermando i peggiori timori dell’Occidente con il più grande attacco di uno Stato contro un altro in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. I mercati azionari di tutto il mondo sono così crollati, mentre volano i prezzi di gas e petrolio. A Londra l’indice Ftse 100 perde il 3,86% a 7.209,12 punti, a Francoforte il Dax cala del 3,98% a 14.049,58 e a Parigi il Cac40 del 3,83% a 6.521,05 punti. A Madrid l’Ibex perde il 2,8% a 8.204,13 punti e a Piazza Affari l’indice Ftse Mib, maglia nera in Europa, scende del 4,1% a 24.890,52 punti.