Orgoglio Francesco Cosso, l’arbitro reggino esordisce in Serie A: dirigerà Bologna-Empoli

2 Febbraio 2022 13:46

Il giovane arbitro di Reggio Calabria Francesco Cosso esordirà in Serie A, dirigendo domenica il match tra Bologna ed Empoli

Un passo alla volta, anche se pare stia bruciando le tappe. Con merito e orgoglio. Ed è proprio orgoglio, orgoglio reggino, per Francesco Cosso. Il giovane arbitro di Reggio Calabria, dopo aver esordito in Serie B e Coppa Italia, avrà la sua “prima volta” tra i grandi, in Serie A. Il direttore di gara è stato infatti designato per arbitrare il match tra Bologna ed Empoli di domenica, alle ore 15. Sarà coadiuvato dagli assistenti Prenna e Di Monte e dal quarto ufficiale Sozza. E a questo punto non resta che dire “in bocca al lupo!”.