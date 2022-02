Marocco, ottime notizie per il bimbo di 5 anni caduto nel pozzo: i soccorritori lo raggiungono, è ancora vivo

5 Febbraio 2022 17:51

Ottime notizie provengono dal Marocco. Ryan, il bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo di 32 metri nel borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen, è ancora vivo e i soccorritori sono riusciti a raggiungerlo. Secondo i media locali, una squadra medica specializzata in rianimazione è entrata nel tunnel orizzontale scavato appositamente per permetterne l’ingresso, dal momento che il bambino si trova in un foto troppo piccolo e in cui è impossibile accedere. Grande emozione da parte del padre, che ha avuto la possibilità di parlare col figlio via radio: “ho sentito il suo respiro, respira a fatica, ma è vivo”, ha detto. Nei giorni scorsi è stata utilizzata una corda per portare ossigeno e acqua al bambino, oltre a una telecamera per monitorarlo.