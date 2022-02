Ripartito il campionato di Serie A di Basket in Carrozzina: la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria cede alla capolista Padova

8 Febbraio 2022 11:09

E’ tornata in campo la Farmacia Pellicanò RC Basket in Carrozzina dopo il lungo stop causato dal Covid che ha coinvolto ben 8 atleti: alla ripresa, sconfitta interna contro la capolista PMB Padova

Il Campionato di Serie A di Basket in Carrozzina è finalmente ripartito per la Farmacia Pellicanò RC BIC dopo il lungo stop causato dal Covid che ha coinvolto ben 8 atleti. La squadra ha avuto una sola settimana di allenamenti per prepararsi ad una partita di per sé particolarmente difficile considerando la caratura tecnica della attuale capolista del Girone A, la PMB Padova. Le dichiarazioni del coach Antonio Cugliandro nel prepartita avevano sottolineato la carente condizione fisica e mancanza di ritmo gara dei suoi ragazzi, ma era fondamentale ripartire e tornare sul campo il prima possibile, per dare nuove energie e stimoli alla squadra, soprattutto in termini psicologici. Ed infatti, nonostante la lunga pausa obbligata, non sono mancati momenti intensi di gioco ed affiatamento nella compagine amaranto. Adesso i reggini avranno un’altra settimana di pausa che sarà certamente utile per cercare di togliere la ruggine in questa annata particolarmente difficile che non riesce a dare continuità al lavoro di squadra e, soprattutto, per recuperare la serenità mentale.

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria – Studio3A Millennium Basket 31-61

BIC REGGIO CALABRIA: Lazaro 2, Ivanov, Fikov, Ranales 10, D’Anna 2, Mantilla, Ben Mahjoub, Sripirom 17, Segreto, Billi, Dell’Osso. All. Cugliandro.

STUDIO3A MILLENNIUM BASKET: Bargo 2, Foffano 10, Casagrande 10, Scantanburlo, Raourahi 6, Scandolaro 2, Boughania 27, Gamri 2, Garavello 2. All. Castellucci.

ARBITRI: Mucella, Barbagallo, Luca.

PARZIALI: 4-15, 15-27, 26-47.