Basketball Lamezia, vittoria su Cercola e aggancio alla capolista Caserta

14 Febbraio 2022 17:19

Basketball Lamezia vittorioso contro Cercola: il commento del match

Una partita molto combattuta fisicamente tra Basketball Lamezia e Pallacanestro Cercola, ieri sera al Palasparti. I padroni di casa, nettamente sopra in classifica, puntano alla vittoria per poter agganciare al vertice la capolista Juvecaserta, che il giorno prima è stata sconfitta ad Angri. Già dal primo quarto le fenici vogliono dimostrare quanto scritto sulla carta, siglando il primo vantaggio e chiudendo il primo parziale sul punteggio di 19-14 . Nel secondo quarto i giocatori del Cercola entrano in campo più determinati arrivando a solo 2 punti di distacco dal Lamezia, la fisicità la fa da padrone e i nervi si scaldano da una parte e dall’altra. Tuttavia le fenici riescono a restare concentrati sulla partita e a puntare ad arrivare al risultato, mantenendo il proprio vantaggio sul 36-31. Terreni è incontenibile sottocanestri, affiancato da un instancabile Spasojevic e dall’immancabile Sakellariou. Nel reparto lunghi fondamentale il rientro di Ferretti, che con la propria solidità, riesce a dare spessore in attacco e soprattutto in difesa. Su di lui la marcatura è spesso troppo dura, e a tre minuti dall’ inizio del terzo quarto è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro con un giocatore della squadra avversaria. Sempre nel reparto lunghi, grande prova di Giuseppe Giampà che ottiene da coach Barilla un minutaggio degno di uno titolare e svolge diligentemente gli incarichi assegnatigli dal proprio allenatore. Allungo ulteriore nel terzo quarto che si conclude sul 55-46 per i padroni di casa. Partita ormai segnata e quarto finale che serve solo far concretizzare ciò che era stato preannunciato, così negli ultimi due minuti di gara trova spazio anche il giovanissimo Malvaso. Con una differenza di 22 punti il Basketball Lamezia porta a casa la vittoria. Il tabellone luminoso segna 79 -57 per i locali. Il Basketball Lamezia agguanta la cima della classifica, a pari punti con la Juve Caserta Accademy e con la Diesel Tecnica Sala Consilina. Lo splash greco Alessandro Sakellariou torna ad essere il miglior realizzatore del campionato con 294, superando l’ala della Cestistica Benevento Alunderis