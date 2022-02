La Basketball Lamezia batte University Basket Potenza nel turno infrasettimanale

17 Febbraio 2022 16:27

Il match finisce 80-65: il commento

Gara dai ritmi intensi quella giocata ieri sera nel turno infrasettimanale tra Basketball Lamezia e University Basket Potenza. Primo quarto di studio per le due compagini con capitan Monier che deve assestare la mira. L’inerzia della gara cambia dopo una grande intuizione di coach Barilla che a due minuti dalla fine del quarto butta nella mischia il giovane Miscimarra che segna due punti importantissimi. Il primo quarto si conclude con il punteggio di 22-20 per i padroni di casa. Nel secondo quarto le due formazioni entrano in campo più motivate con Potenza che cerca l’aggancio al Lamezia con grande determinazione. Le fenici giallo blu dominano incontrastate il secondo quarto grazie ai tiri dalla distanza di Sakellariou e alla grande prestazione di Giuseppe Giampà. Monier ritrova la via del canestro e alza i ritmi con le sue maestose giocate in contropiede. Dopo il riposo lungo i ragazzi del Lamezia continuano a prevalere portandosi sul +20, con Potenza in debito di ossigeno. Terreni e compagni domineranno fino agli ultimi minuti di gara quando coach Barilla completerà le rotazioni con tutti i giovani della squadra che risponderanno presente mantenendo il largo vantaggio. Finirà 80 a 65 tra il tripudio dei tifosi di casa e la festa negli spogliatoi lametini, consapevoli di aver battuto anche nella gara di ritorno una solida compagine come la University Basket Potenza, che rispetto alla gara d’andata ha schierato in campo una formazione completamente stravolta dalla compravendita di giocatori nel mercato invernale. Questa vittoria garantisce ai gialloblu la vetta della classifica in coabitazione con la Juvecaserta.