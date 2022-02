Basket, Serie B: seconda vittoria per Torrenova, espugnata Formia

13 Febbraio 2022 21:38

Torrenova vince a Formia con il risultato di 60-70: tabellino e commento della sfida

Seconda vittoria consecutiva per la Fidelia Torrenova, che batte la Meta Formia espugnando il PalaVirtus di Fondi per 60-70. La squadra di coach Bartocci fa sua una partita che si era complicata al rientro dagli spogliatoi, quando un brutto approccio dopo la pausa lunga aveva permesso ai padroni di casa di rientrare dal -14 e giocarsela praticamente fino in fondo. Torrenova sale così a quota 22 punti in classifica, agganciando il quinto posto. Prossimo impegno domenica 20 febbraio alle 18, ospite di Forio d’Ischia.

Meta Formia – Fidelia Torrenova 60-70 (14-23; 23-33; 44-48)

Meta Formia: Blair 13 (3/5, 1/6), Lurini 11 (2/9, 2/4), Scianaro 10 (2/3, 2/7), Agbortabi 9 (4/5, 0/3), Mutombo 7 (2/4, 1/1), Torlontano 6 (2/4), Valente 4 (1/1), Tilliander (0/1, 0/1), Prete, Marino ne, Tartaglione ne. Coach: Di Rocco.

Fidelia Torrenova: Zucca 17 (6/9, 1/2), Bolletta 16 (7/14, 0/1), Vitale 14 (5/7, 1/4), Zanetti 12 (6/8, 0/3), Tinsley 5 (1/1, 1/8), Farina 3 (1/3, 0/3), Bianco 2 (1/1), Galipò 1 (0/3, 0/3), Perin (0/2, 0/5), Nuhanovic, Saccone ne. Coach: Bartocci.

Torrenova approccia in maniera buona all’incontro, con Zucca e Vitale ad indicare la strada maestra ai compagni. Per i padroni di casa Lurini prova a rispondere, ma il lungo della Fidelia giganteggia sotto le plance ed insieme a capitan Bolletta permette di allungare per il 14-23 di fine primo quarto. Nel secondo parziale dopo la bomba iniziale di casa segnata sempre da Lurini, sono Farina e Bianco ad allungare al +14, 19-33, al 16’. Le Aquile rallentano un po’, così sono Agbortabi e Valente ad approfittarne per il 23-33 di fine primo tempo. Dalla pausa lunga esce una Torrenova lenta, con Zucca aggravato di 4 falli e Formia che ne approfitta grazie al solito Agbortabi a cui si aggiungono Scianaro e Blair per il sorpasso sul 40-37 al 24’. A sbloccare Torrenova sono due canestri di Zanetti, seguito da Vitale e Zucca per un break di 1-11 che riportano avanti la Fidelia al 30’ sul 44-48. Vitale e Galipò sono gli unici a segnare nei primi 5’ dell’ultimo quarto, così Formia ne giova aumentando la fiducia e trovando canestri pesanti con Blair e Mutombo per il 56-52 al 35’. Torrenova sembra alle corde, ma capitan Bolletta trascina i compagni ed assieme a Tinsley piazza un break di 0-12 per il 56-64 al 38’. Scianaro da 3 accorcia, ma Bolletta, Vitale e Tinsley regalano la vittoria a Torrenova.