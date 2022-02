Risultati Serie B Girone D, la Viola si ferma in casa contro Ruvo: dietro vincono Molfetta, Cassino e Monopoli [CLASSIFICA]

13 Febbraio 2022 21:51

Risultati Serie B Girone D e nuova classifica dopo i match della 19ª Giornata: Pallacanestro Viola sconfitta in casa da Ruvo, alle spalle si riduce il gap con i successi di Molfetta e Monopoli

Dopo tre successi consecutivi arriva una sconfitta per la Pallacanestro Viola. I neroarancio si fermano in casa per 64-70 contro Ruvo di Puglia, seconda forza del campionato, seria candidata alla promozione. Un peccato che i neroarancio siano arrivati addirittura sul -19 prima di ricompattarsi e giocare un grande secondo tempo che li ha portati fino al -4, poi -6 dopo i due liberi finali di Ciribeni. Pallacanestro Viola che resta comunque a distanza di sicurezza dalle sabbie mobili della zona Playout, ma vede il suo vantaggio accorciarsi. Alle spalle dei neroarancio, infatti, Monopoli (con due gare da recuperare) batte Forio, Molfetta batte Sant’Antimo e Cassino sbanca Bisceglie.

Risultati 19ª Giornata di Serie B Girone D

Sabato 12 febbraio

Bava Pozzuoli-Virtus Arechi Salerno 76-78

Domenica 13 febbraio

Lapietra Monopoli-Forio Basket 1977 82-75

Meta Formia-Fidelia Torrenova 60-70

Lions Basket Bisceglie-BPC Virtus Cassino 60-65

Pall. Viola Reggio Calabria-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 64-70

CJ Basket Taranto-Del.Fes Avellino 91-73

Pavimaro Molfetta-Geko PSA Sant’Antimo 81-64

30 giugno

Virtus Kleb Ragusa-Moncada Energy Agrigento

Classifica Serie B Girone D

Moncada Energy Agrigento 32 * Lions Basket Bisceglie 28 Tecnoswitch Ruvo di Puglia 26 Virtus Arechi Salerno 26 Fidelia Torrenova 22 * CJ Basket Taranto 22 Virtus Kleb Ragusa 20 ** Geko PSA Sant’Antimo 20 * Pall. Viola Reggio Calabria 18 Pavimaro Molfetta 16 Forio Basket 1977 16 Lapietra Monopoli 14 ** Bava Pozzuoli 14 Del.Fes Avellino 10 * BPC Virtus Cassino 10 Meta Formia 2

* Una gara in meno

** Due gare in meno