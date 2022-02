Risultati 21ª Giornata Serie B Girone D: la Viola supera Formia e aggancia Sant’Antimo in zona Playoff [CLASSIFICA]

27 Febbraio 2022 21:03

La Pallacanestro Viola batte agilmente Formia e aggancia Sant’Antimo in zona Playoff: alle spalle perdono tutte tranne Pozzuoli

La Pallacanestro Viola continua a inseguire il sogno Playoff. La formazione neroarancio inanella il 5° successo nelle ultime 6° gare, il terzo consecutivo in trasferta, e continua a salire in classifica. Dopo il successo per 59-75 su Meta Formia, fanalino di coda del campionato, i reggini sono a quota 22 punti, gli stessi di Sant’Antimo (con una gara da recuperare), ultima squadra ad occupare un posto utile in zona Playoff. È bene dare un’occhiata anche alle spalle, il primo obiettivo resta sempre quello di mettere in ghiaccio la salvezza, il prima possibile, senza passare dai Playout. Alle spalle della Viola vince solo Pozzuoli nell’anticipo contro Forio. Monopoli si arrende alla capolista Agrigento, Avellino perde a Salerno, Cassino ko in trasferta a Torrenova, Molfetta si ferma in casa contro Bisceglie.

Risultati 21ª Giornata Serie B Girone D

Sabato 26 febbraio

Bava Pozzuoli-Forio Basket 1977 91-90

Domenica 27 febbraio

Moncada Energy Agrigento-Lapietra Monopoli 68-52

Virtus Kleb Ragusa-Geko PSA Sant’Antimo 90-70

Virtus Arechi Salerno-Del.Fes Avellino 72-61

Meta Formia-Pall. Viola Reggio Calabria 59-75

CJ Basket Taranto-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 76-98

Fidelia Torrenova-BPC Virtus Cassino 71-60

Pavimaro Molfetta-Lions Basket Bisceglie 71-77

Classifica Serie B Girone D

Moncada Energy Agrigento 36 * Lions Basket Bisceglie 30 * Tecnoswitch Ruvo di Puglia 30 Virtus Arechi Salerno 28 Fidelia Torrenova 26 * Virtus Kleb Ragusa 24 ** CJ Basket Taranto 24 Geko PSA Sant’Antimo 22 * Pall. Viola Reggio Calabria 22 Pavimaro Molfetta 16 * Forio Basket 1977 16 Bava Pozzuoli 16 21 Lapietra Monopoli 14 ** BPC Virtus Cassino 12 Del.Fes Avellino 10 * Meta Formia 2

* Una gara da recuperare

** Due gare da recuperare