Basket: Nba, Sixers ko con Washington mancano l’aggancio in vetta alla Eastern Conference

3 Febbraio 2022 09:14

Philadelphia, 3 feb. -(Adnkronos) – Brutta battuta d’arresto per i Philadelphia 76ers (31-20), che perdono in casa 106-103 contro i Wizards (24-27) privi del suo miglior giocatore (Bradley Beal) fallendo l’aggancio alla vetta della Eastern Conference. Per una volta Joel Embiid scende dal livello irreale tenuto nell’ultimo mese e chiude ‘solo’ con 27 punti e 14 rimbalzi, fallendo un paio di tiri facili e venendo stoppato da Kyle Kuzma su una conclusione che avrebbe cambiato la partita. Si ferma quindi a cinque vittorie in fila il momento positivo di Philadelphia.

Si interrompe invece a sei la striscia perdente di Washington, guidata dalla prima tripla doppia in carriera di Spencer Dinwiddie ‘ che tira malissimo (4/16) ma chiude con 14 punti, 12 rimbalzi e 10 assist per spingere i suoi a una vittoria importantissima, accompagnato dai 24 punti di Kyle Kuzma. Montrezl Harrell ha chiuso i conti segnando 14 punti dalla panchina, lanciando baci al pubblico di Philadelphia uscendo dal campo.