Basket, impresa Fidelia Torrenova a Forio: terza vittoria consecutiva per le Aquile

20 Febbraio 2022 20:20

La Fidelia Torrenova sbanca Forio d’Ischia per 75-78: commento e tabellino della sfida

Terza vittoria di fila nonché secondo successo consecutivo esterno per la Fidelia Torrenova, che espugna il parquet di Forio d’Ischia grazie ad una grande prestazione di squadra unita all’ottima intensità difensiva che ha premiato i ragazzi di coach Bartocci. Vittoria pesante per la Cestistica in ottica salvezza, che piazza un 2-0 negli scontri diretti importante; in caso di arrivo a pari punti, infatti, Torrenova finirebbe davanti. Alla sirena finale sono ben quattro i giocatori che chiudono in doppia: Zucca a quota 20 punti è migliore, seguito da Zanetti con 12, Vitale con 11 e Tinsley con 10.

Forio d’Ischia – Fidelia Torrenova 75-78 (12-20, 29-41, 52-59)

Forio d’Ischia: Grilli 26 (6/9, 4/10), Hadzic 19 (1/10, 4/7), Milosevic 14 (6/8, 0/4), Caceres 7 (3/7), Ciarpella 6 (2/3 da 3), Orsini 3 (0/3, 0/3), Antonaci, Iannello (0/2 da 3), Nafea, Capezza ne. Coach: Iovino.

Fidelia Torrenova: Zucca 20 (7/15, 1/3), Zanetti 12 (3/3, 1/3), Vitale 11 (3/5, 1/1), Tinsley 10 (2/3, 1/8), Bolletta 9 (3/5, 1/3), Farina 7 (2/2, 1/2), Perin 5 (1/2, 1/6), Galipo 4 (1/2), Nuhanovic, Bianco ne, Saccone ne. Coach: Bartocci

Grande approccio alla gara per la Fidelia, con capitan Bolletta, Tinsley e Zucca che indicano la strada maestra. Torrenova, inoltre, difende benissimo e concede soli 3 punti a Forio nella prima metà di gara. Tinsley continua a trovare la retina, imitato da Galipò, così al 10’ è 12-20 ospite. Vitale apre il secondo quarto, mentre Grilli prova a trascinare Forio alla rimonta e la tiene in scia sul -10 (15-25 al 14’). La Cestistica continua a macinare gioco e, nonostante il solito Grilli, tocca il +16 sul 21-37 con la bomba messa a segno da Farina, poi s’inceppa lievemente andando all’intervallo lungo sul 29-41. Dalla pausa esce una Forio con più motivazioni e, trascinata dalla coppia Milosevic-Grilli si riporta al -4 al 26’. Torrenova fatica un po’, ma Zucca, Vitale e Bolletta la riportano sulla retta via chiudendo avanti di 7 lunghezze il terzo quarto: 52-59. Ad inizio ultimo quarto la Fidelia prova a scappare per amministrare il finale, ma le bombe di Zucca e Zanetti (due consecutive per lui) non demoralizzano Forio, che dal 62-73 torna fino al -5. Non basta però, perché nonostante la tripla dell’instancabile Grilli, Zucca mette l’ombrellino nel long drink regalando a Torrenova due punti pesantissimi.