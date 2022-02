Basket: la Nuova Pallacanestro Messina KO al supplementare nel derby col Castanea

7 Febbraio 2022 10:12

Il tiro della vittoria di Salvatico sbatte due volte sul ferro ed esce: si interrompe così a sei la striscia di vittorie consecutive dei giallorossi che chiudono la prima fase al terzo posto in classifica. Ventelli per Budrys (25) e Perriere (23), doppia cifra per Fernandes Barroca (12) e Pierleoni (11)

Sconfitta dopo un tempo supplementare per la Nuova Pallacanestro Messina che alla palestra Ritiro cede per 96-94 in un match in cui i giallorossi avevano conquistato il supplementare recuperando ben 14 punti di svantaggio nell’ultimo parziale. Nell’overtime alcune palle perse nel finale sono state fatali a Salvatico e compagni, col capitano che ha visto la tripla della vittoria venire respinta dal ferro.

Parte meglio Castanea che si porta dopo solo due minuti sul 9-2 dopo il canestro iniziale di Vasilevskis, immediato il minuto chiesto da coach Manzo. Messina esce bene con due giochi da tre punti di Guadalupi e Perriere, con Budrys che sorpassa sul 9-10. Proprio il numero 14 è il protagonista con una schiacciata e una tripla, il vantaggio esterno siglato da Lo Iacono (tripla) e Fernandes Barroca costringe al timeout la panchina di casa sul 18-20. Quattro punti di Pierleoni (un canestro e due liberi) e due di Maddaloni valgono il 25-26 di fine primo quarto.

Ancora Pierleoni a segno con la tripla del 29 pari, Castanea allunga sul 37-30 con due canestri di Kirilov, sospensione a 6 minuti dall’intervallo per la panchina ospite, si riaccende Budrys con 14 punti nel solo parziale che tengono a contatto la Nuova Pallacanestro. Liberi, due triple e una schiacciata per rispondere alle triple di Banin, Mackiw e Denafs, seconda sirena che suona sul 50-45.

Castanea allunga ulteriormente andando a +11 con la tripla di Raiend (66-55), la Nuova Pallacanestro prova a rispondere e chiude il parziale sul 71-63 grazie alle iniziative di Guadalupi e Perriere.

Il periodo di sofferenza continua, due minuti a secco valgono il +14 con un parziale di 6-0 del Castanea, sembra finita ma l’orgoglio degli ospiti vale tante palle recuperate e un controparziale di 10-0 per il -4 sul 77-73, Fallo dubbio di Budrys su Banin, schiacciata di Perriere e tripla di Banin per il nuovo + 7. A segno Barroca Ferenandes e Perriere che schiaccia il nuovo -3, è ancora il portoghese a trovare la tripla del supplementare col tempo regolamentare che si chiude sull’82-82.

Grande equilibrio anche nel supplementare, Budrys segna il +4 (85-89) ma esce per falli come Guadalupi, dalla lunetta Papazov tira otto liberi mettendone cinque, Perriere è l’ultimo a mollare e con pochi secondi da giocare segna la tripla del -1 (95-94). Fallo su Papazov che ne mette uno e poi il finale già descritto con Salvatico che prova la tripla centrale che sbatte sul ferro due volte ed esce.

In virtù dei risultati dell’ultimo turno la Nuova Pallacanestro chiude a 14 punti alla pari con Catanzaro e Vis Reggio Calabria, terminando la prima fase al terzo posto in virtù della classifica avulsa che vede Catanzaro a tre vittorie, Messina a due e Reggio Calabria a uno. Nella fase ad orologio ad incrocio con l’altro girone sfide casalinghe contro Gela, Orsa Barcellona e Cus Catania e trasferte contro Orlandina Lab, Green Basket Palermo e Svincolati Milazzo.

Tabellino:

Castanea – Nuova Pallacanestro Messina 96-94 dts

Castanea: Banin 16, Denafs 15, Mackiw 12, Squillaci ne, Papazov 12, Beyne 7, Zebers ne, Raiend 12, Kirilov 14.

Allenatore: Frisenda. Assistente: Ardizzone – Biondo.

Nuova Pallacanestro Messina: Salvatico 9, Vasilevskis 2, Fernandes Barroca 12, Perriere 23, Guadalupi 7, Pierleoni 11, Budrys 25, Maddaloni 2, Criscentine, Lo Iacono 3.

Allenatore: Manzo. Assistente: Caselli.

Parziali: 25-26, 25-19 (50-45), 21-18 (71-63), 11-19 (82-82), 14-12 (96-94).

Arbitri: Luca Beccore e Edoardo D’Amore di Messina (ME).