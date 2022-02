Basilicata, Fratelli d’Italia perde pezzi: il capogruppo in consiglio regionale passa alla Lega. Il Centro/Destra: “entro 10 giorni la nuova giunta”

8 Febbraio 2022 23:26

Basilicata: il dottor Giovanni Vizziello, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, coordinatore provinciale di Matera per lo stesso partito e stimato medico, entra a far parte del gruppo regionale della Lega

E’ tempo di verifica nella maggioranza regionale in Basilicata. Il presidente, Vito Bardi, infatti, ha incontrato nella giornata di oggi i responsabili regionali dei partiti del centro/destra lucano, il commissario regionale della Lega, senatore Roberto Marti, il commissario regionale di Forza Italia, sottosegretario Giuseppe Moles, e il segretario regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto. L’incontro è scaturito dalla verifica chiesta dalla Lega che proprio oggi, inoltre, ha annunciato il passaggio nel proprio gruppo consiliare di Gianmichele Vizziello che ha lasciato il gruppo di FdI. Nell’incontro ”si è ribadito che il perimetro politico della maggioranza è esclusivamente quello composto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia”, hanno comunicato Bardi e i segretari in una nota congiunta. Sono stati presentati ‘‘i punti programmatici per il patto di fine consiliatura elaborati dalla Lega – hanno scritto nella nota – che saranno valutati ed approfonditi. Il presidente, così come chiesto già in una precedente riunione di maggioranza, ha invitato Fratelli d’Italia e Forza Italia a presentare anche il proprio contributo programmatico, che i due partiti consegneranno nel più breve tempo possibile. Circa la verifica della giunta regionale e dell’ufficio di presidenza, si è convenuto che si procederà alla costituzione del nuovo ufficio di presidenza ed alla nomina della nuova giunta regionale entro i prossimi 10 giorni”.

Basilicata: l’annuncio del passaggio del capogruppo di Fdi alla Lega

“Da oggi il dottor Giovanni (detto Gianmichele) Vizziello, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Basilicata, coordinatore provinciale di Matera per lo stesso partito e stimato medico, entra a far parte del gruppo regionale della Lega e aderisce al nostro Movimento. Benvenuto!”. Lo ha annunciato la Lega sul profilo Facebook.