Bari-Messina LIVE, le formazioni ufficiali: ancora fuori Piovaccari e Statella, Raciti non cambia molto

6 Febbraio 2022 17:05

Bari-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e pagelle

Impegno più che ostico. L’Acr Messina, dopo il pari in rimonta a Palermo, cerca un’altra impresa. Dove? In casa della capolista. I ragazzi di Raciti fanno visita a un Bari imperforabile. Non perde da inizio novembre e tra le mura amiche è imbattuto. StrettoWeb seguirà come di consueto il match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e pagelle.

Bari-Messina, le formazioni ufficiali

BARI: Frattali, Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci, Maita, Maiello, Scavone, D’Errico, Antenucci, Cheddira.

MESSINA: Lewandowski, Trasciani, Carillo, Celic, Fazzi, Marginean, Rizzo, Fofana, Russo, Goncalves, Adorante.