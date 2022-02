Messina, che impresa! Goncalves firma il successo in casa della capolista Bari: mai nessuno aveva violato il San Nicola quest’anno

6 Febbraio 2022 19:34

UN’IMPRESA! Il Messina compie un’impresa. La squadra di Raciti sbanca il San Nicola, campo della capolista Bari che in questa stagione mai nessuno aveva violato. Lo fa con una grande prestazione, forse la migliore di quest’anno. Un atteggiamento in campo coraggioso, sbarazzino, non speculare, fatto di intensità, organizzazione, voglia e impegno. E mettiamoci anche un Bari non proprio in forma smagliante, anzi tutt’altro. E così il vantaggio di Terranova in avvio è solo un’illusione, perché Trasciani risponde pochi minuti dopo in fotocopia, sempre su corner e sempre di testa. La capolista, oggi, non fa la capolista, anche per merito di Fazzi e compagni. Certo, c’è anche la sfortuna, come il palo di Antenucci e la super parata di Lewandowski su Cheddira, ma la gara resta in equilibrio fino all’ultimo. Il Bari sembra voler spingere nel finale, e si espone. Lo fa in maniera disorganizzata, e il Messina ne approfitta. Su un contropiede micidiale al’86’, Fofana serve Goncalves che batte Frattali e firma l’impresa. Finisce così, col colpaccio. E la squadra siciliana si rilancia in classifica.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci; Maita, Maiello, D’Errico; Scavone (dal 65′ Galano); Antenucci, Cheddira (dal 77′ Simeri). A disposizione.: Polverino, Plitko, Belli, Celiento, Di Cesare, Mazzotta, Bianco, Misuraca, Citro, Daddario. Allenatore: Mignani.

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski 7; Trasciani 7.5, Celic 6.5, Carillo 7, Fazzi 7; Rizzo 7, Fofana 7.5; Russo 6.5 (dal 56′ Statella 6.5), Marginean 6.5 (dal 65′ Konate 6.5), Goncalves 7.5 (dal 91′ Camilleri s.v.); Adorante 6.5 (dal 56′ Piovaccari 6.5). A disposizione: Caruso, Rondinella, Angileri, Fantoni, Simonetti, Damian, Dipinto, Balde. Allenatore: Raciti.

ARBITRO: Ricci di Firenze (Montagnani-Bartolomucci).

MARCATORI: al 10′ Terranova (B), al 16′ Trasciani (M), al 87′ Goncalves (M).

NOTE: ammoniti Celic (M), Gigliotti (B), Fofana (M).

Bari-Messina, cronaca testuale live

90’+4 – E’ finita! Il Messina fa il colpaccio vincendo in casa della capolista Bari!

90′ – Ultimi minuti di sofferenza per il Messina, che ora difende con le unghie e con i denti un risultato importantissimo.

86′ – CLAMOROSO AL SAN NICOLA, IL MESSINA PASSA IN VANTAGGIO! Contropiede fulminante dei peloritani, concluso con Fofana a servire Goncalves in un pericoloso 3vs2: il giocatore dei siciliani batte facile Frattali.

75′ – Miracolo di Lewandowski! Rischia ancora su corner il Messina: sulla grande conclusione al volo di Cheddira, praticamente dal dischetto del rigore, il portiere sventa la minaccia.

72′ – Ancora Terranova e ancora su angolo, ma questa volta il pallone finisce alto.

56′ – Doppio cambio per il Messina: come a Palermo entrano Statella e Piovaccari, a fargli spazio Russo e Adorante.

46′ – Comincia la ripresa di Bari-Messina.

SECONDO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo di Bari-Messina: 1-1 il parziale.

42′ – Clamoroso palo del Bari! Antenucci vola in cielo in corsa, concludendo un’azione in contropiede dei galletti, ma la sfera si batte sul legno. Occasionissima.

34′ – Durissimo fallo di Celic a pochi metri dalla linea dell’area di rigore: giallo per il difensore, è il primo della gara.

27′ – E’ un Messina intraprendente quello di oggi al San Nicola: non ha paura, è coraggioso, sulla falsariga della ripresa di Palermo. Certo, questo significa anche esporsi a qualche rischio, ma in casa della capolista non è reato.

15′ – Eccolo il pari del Messina, immediato: è 1-1 al San Nicola, avvio di gara pazzesco. Sempre sugli sviluppi di un corner, successivo alla respinta di Frattali sul tiro di Fazzi, Trasciani è libero di battere di testa a pochi passi dal portiere.

14′ – Reagisce il Messina: Fazzi ci prova dal limite con una staffilata potente e precisa, ma Frattali mette in corner.

10′ – Bari-Messina 1-0, cambia subito il risultato: su corner, Terranova svetta da solo più in alto di tutti e batte il portiere, mandando in vantaggio la capolista.

8′ – Antenucci ci prova, Lewandowski respinge così così.

3′ – Il primo squillo della gara arriva dal Messina con Fofana: conclusione deviata, è corner.

1′ – Partiti! Comincia Bari-Messina, sono i peloritani (in maglia rossa) a dare il calcio d’avvio.

PRIMO TEMPO

Bari-Messina, le formazioni ufficiali

BARI: Frattali, Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci, Maita, Maiello, Scavone, D’Errico, Antenucci, Cheddira.

MESSINA: Lewandowski, Trasciani, Carillo, Celic, Fazzi, Marginean, Rizzo, Fofana, Russo, Goncalves, Adorante.