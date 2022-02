Bandi Regione Calabria, Confcommercio Reggio attiva lo Sportello dedicato di assistenza alle imprese

21 Febbraio 2022 15:41

L’Associazione dei commercianti reggina in campo per fornire consulenza su due bandi relativi ai finanziamenti a tasso agevolato per imprese in crisi di liquidità ed agli aiuti per abbattimento dei costi salariali

Due bandi della Regione Calabria, tante opportunità da cogliere al volo per le aziende. La Confcommercio Reggio Calabria intende dare un concreto contributo alle imprese per non perdere occasioni importanti, attivando uno sportello dedicato di consulenza ed assistenza gratuito.

Due le opportunità assai importanti per le imprese messe in campo dalla Regione Calabria:

il “Fondo Calabria competitiva edizione 2022” che prevede un finanziamento a tasso agevolato rivolto alle micro e piccole imprese calabresi in crisi di liquidità

gli “Aiuti per la riqualificazione e per i costi salariali del personale di impresa”.

Per tutte le informazioni relative alla partecipazione ai bandi, lo Sportello di consulenza Confcommercio sarà a disposizione delle imprese per non consentire di non perdere queste opportunità, considerando che i tempi per partecipare sono ristretti. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Fondo Calabria competitiva edizione 2022

La Regione Calabria, replicando il Bando FCC 2021, ha stanziato per il 2022 ulteriori € 50.000.000, e stabilito la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di finanziamento.

Possono presentare domande le Microimprese e le Piccole Imprese (aventi la forma giuridica di ditta individuale, società di persone o società di capitali), in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, costituite da almeno 2 anni solari, aventi unità operativa in Calabria ed operanti nei settori di attività specificamente previsti. L’Intervento finanziario è concedibile nella misura massima del 25 % del fatturato registrato dall’impresa nell’anno 2019, e comunque entro i seguenti limiti: minimo € 15.000 – massimo € 80.000 Il tasso di interesse fisso è pari allo 0,69 % annuo.

Le imprese interessate possono registrarsi attraverso la piattaforma informatica resa disponibile, e predisporre la domanda, a decorrere dalle ore 10,00 di mercoledì 23 febbraio 2022, mentre l’invio della domanda sarà possibile a decorrere dalle ore 10,00 di martedì 1 marzo 2022.

La durata del finanziamento è di 5 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di 12 mesi. Il rimborso del finanziamento avverrà mediante pagamento di rate trimestrali posticipate.

Aiuti per la riqualificazione e per i costi salariali del personale di impresa

La Regione Calabria intende sostenere il sistema produttivo regionale colpito dagli effetti della pandemia da covid-19, attraverso il sostegno alle imprese per la riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali, con la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una procedura valutativa a sportello.

Possono presentare domanda le imprese, ad esclusione di quelle operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli che hanno subito una perdita di fatturato nel corso dell’anno solare 2020, rispetto all’anno solare 2019, non inferiore al 10%.

Due le tipologie di aiuto previste:

aiuti sui costi salariali lordi del personale, nella misura dell’80% dei costi salariali lordi sostenuti per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda. MASSIMO DEL CONTRIBUTO: € 100.000.

aiuti per le attività di formazione/riqualificazione del personale dell’impresa, nella misura del 100% delle spese ammissibili. MASSIMO DEL CONTRIBUTO: € 25.000

L’inserimento delle domande in piattaforma è previsto dal 14/03/2022 all’ 11/04/2022 ed il Click-day per la presentazione della richiesta sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 21:00 del giorno 12/04/2022

Per info ed assistenza sulla partecipazione ai due bandi, attivo da lunedì 21 febbraio lo Sportello di Confcommercio che assisterà le imprese previo appuntamento allo 0965330853.