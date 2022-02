Balneari, Orsomarso (Fdi): “le forze politiche dimostrino il sostegno al settore votando la mozione contro la Bolkestein”

8 Febbraio 2022 18:26

Balneari, l’assessore al Turismo della Regione Calabria Orsomarso (Fdi): “le forze politiche dimostrino il sostegno al settore votando la mozione contro la Bolkestein”

“Fratelli d’Italia è l’unica forza politica che difende con coerenza, chiarezza e determinazione gli interessi degli imprenditori balneari italiani, che rappresentano una categoria fondamentale per il nostro modello turistico. La maggioranza di governo, come ha giustamente evidenziato il nostro capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, si è dimostrata inesistente di fronte alla necessità di sostenere il settore in un momento cruciale, come chiede la mozione contro la direttiva Bolkestein presentata da Fratelli d’Italia che arriverà in aula il prossimo 15 febbraio”. E’ quanto afferma l’assessore al Turismo della Regione Calabria Fausto Orsomarso (FDI). “E’ in gioco il destino di tante famiglie – prosegue Orsomarso – che hanno creduto e investito nelle proprie attività, consolidando nei decenni un sistema di accoglienza caratterizzato da una forte identità. Non bastano più le dichiarazioni di intenti, è il momento di assumersi le responsabilità e di dimostrare in Parlamento un impegno concreto per contrastare una direttiva europea che mette in ginocchio un settore strategico del nostro comparto turistico per consegnarlo alle multinazionali”.