Giornata mondiale delle balene: le FOTO meravigliose di Filicudi Wildlife Conservation scattate nel mare tra Sicilia e Calabria

21 Febbraio 2022 16:46

Questa data, che si ripete annualmente su scala mondiale, ricordare l’importanza di questi mammiferi, fondamentali nella lotta contro il riscaldamento globale

Oggi è la Giornata Mondiale delle Balene. Questi esseri viventi meravigliosi, tra i più grandi animali del nostro pianeta, mammiferi della famiglia dei cetacei che allattano i loro piccoli e comunicano tra loro anche a grandi distanze, creature dall’intelligenza straordinaria la cui sopravvivenza è fortemente minacciata dalle attività umane quali pesca, traffico nautico, inquinamento e rumore acustico. Le balene sono anche fondamentali nella lotta contro il riscaldamento globale in quanto grazie al loro movimento in mare sono in grado di portare in superficie elementi utilissimi come azoto e ferro che favoriscono la vita del fotoplancton, altamente abile a catturare la CO2. Si stima che le balene sarebbero in grado, con il loro respiro, di assorbire il 40% di tutta l’anidride carbonica prodotta nel mondo: 37 miliardi di tonnellate, un lavoro per il quale dovrebbero essere investiti 1700 miliardi di alberi, pari a quattro foreste amazzoniche amazzoniche! “Insomma…uniche le balene”, ricorda con un post pubblicato su Facebook dalla pagina di Filicudi Wildlife Conservation – Pronto Soccorso Tartarughe Marine. In allegato all’articolo alcuni scatti bellissimi di questi fantastici animali, intraviste nelle acqua delle Isole Eolie tra la Sicilia e la Calabria.