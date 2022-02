“Avamposti – Uomini in prima linea”, su canale Nove la lotta dei Carabinieri di Reggio Calabria alla ‘ndrangheta

14 Febbraio 2022 12:59

“Avamposti – Uomini in prima linea”, la docuserie di canale Nove arriva a Reggio Calabria: la prima puntata racconta la lotta dei Carabinieri contro la ‘ndrangheta

“Avamposti – Uomini in prima linea“, letteralmente baluardi di uomini e donne che con coraggio sfidano la criminalità. Torna su canale Nove la docuserie che racconta la quotidianità delle stazioni dell’Arma dei Carabinieri impegnate in zone difficili di tutta Italia. Si tratta di 4 nuove storie, firmate dal regista Claudio Camarca e realizzate da Stand by me in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri che andranno in onda da oggi, lunedì 14 febbraio, alle 21.25. Le puntate saranno disponibili anche su Discovery+. In ogni episodio il focus sarà centrato sulla figura dei Carabinieri in periferie nelle quali il militare è visto come un nemico da combattere, mentre per gli onesti cittadini rappresenta un eroe simbolo di solidarietà e legalità. La prima puntata sarà interamente incentrata sul Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria e avrà come titolo “Reggio Calabria – Guerra all’ndrangheta“. Le successive saranno: il 21 febbraio “Torino – Spaccio sotto la Mole”, il 28 febbraio “Milano – I quartieri di nessuno” ed il 7 marzo “Catania – La fossa dei leoni”.

“Per me era fondamentale iniziare da Reggio. Perchè questa terra è in qualche modo la mia seconda patria. La Calabria e Reggio sono l’Italia. Quello che accade qua non è una cosa attinente solo a questa terra ma ha ripercussioni in tutto il nostro Paese“, sono le dichiarazioni del regista Claudio Camarca. “E’ una docuserie particolarmente interessante – ha detto il colonnello Marco Guerrini, comandante provinciale – perchè mette in luce quella che è la vita quotidiana della stazione dei carabinieri che è il reparto più a diretto contatto con il territorio e che meglio conosce le realtà che sono affidate alla sua cura. Un reparto che è fondamentale per lo sviluppo delle attività più complesse“. Se per il maresciallo Giuseppe Amato, “è stata tra le più belle esperienze da quando sono arrivato“, secondo il colonnello Massimiliano Galasso, “la serie da un’altra prospettiva che è la nostra prospettiva. Questa volta riuscirete a vedere anche la nostra giornata tipo“.