Auto in fiamme sull’A2 nei pressi dello svincolo di Rosarno: Polizia e Vigili del Fuoco sul posto

17 Febbraio 2022 15:11

Rosarno: per fortuna non ci sono stati feriti perchè il conducente è uscito dalla vettura

Paura questa mattina per una vettura in fiamme sull’A2 Salerno-Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di Rosarno, direzione sud, in provincia di Reggio. Un mezzo ha preso fuoco per cause in fase di accertamento. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Palmi per effettuare i rilievi del caso e supportare i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti perchè il conducente è uscito dalla vettura e ha chiamato i soccorsi.