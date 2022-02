19 Febbraio 2022 11:24

Avevano messo in dubbio lo straordinario oro vinto dall’Italia, ma avevano un atleta positivo al doping: Chijindu Ujah aveva assunto sostanze illegali, la staffetta 4×100 della Gran Bretagna perde l’argento delle Olimpiadi di Tokyo 2020

“Vorrei scusarmi con i compagni, ho assunto sostanze contaminate in modo inconsapevole e me ne pentirò per sempre“. Traspare una grande amarezza dalle parole di Chijindu Ujah, velocista che ha preso parte alla staffetta 4×100 con il pettorale della Gran Bretagna alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come finì la finalissima olimpica ce lo ricordiamo tutti: strepitosa impresa dell’Italia che, con ancora negli occhi l’oro di Jacobs nei 100 metri, vinse anche la staffetta per un centesimo di secondo sui britannici. Una vittoria alla quale seguirono grandi polemiche, qualcuno si permise anche di mettere in dubbio la velocità di Jacobs, o il rientro in forma di Tortu dopo un periodo difficile. Illazioni. A barare fu la Gran Bretagna, come spiega BBC Sport: Chijindu Ujah è risultato positivo a SARM S23 e Ostarine, sostanze proibite per un atleta olimpico. La Gran Bretagna ha dunque perso la medaglia d’argento: il Canada è salito al secondo posto, la Cina ha ottenuto il bronzo. Davanti a tutti è rimasta, legalmente, l’Italia di Jacobs, Tortu, Desalu e Patta.