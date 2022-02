Atalanta ceduta al co-proprietario dei Boston Celtics: Stephen Pagliuca rileva il 55% del club bergamasco

19 Febbraio 2022 17:43

Il 55% dell’Atalanta è stata ceduta dalla famiglia Percassi a Stephen Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics

Dal basket NBA alla Serie A di calcio. Stephen Pagliuca, managing partner e co-owner dei Boston Celtics, oltre che co-chairman di Bain Capital (uno dei fondi di investimento più importanti al mondo), ha acquistato il 55% delle quote de La Dea Srl, la sub-holding che detiene l’86% del capitale sociale dell’Atalanta.

Come si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale: “la famiglia Percassi rimarrà il principale singolo azionista e la governance sarà espressione di una partnership paritetica: Antonio e Luca Percassi continueranno a ricoprire la carica rispettivamente di Presidente e Amministratore Delegato dell’Atalanta, mentre Stephen Pagliuca verrà nominato Co-chairman del Club“. Nella note viene inoltre aggiunto che: “il gruppo di nuovi investitori, comprende professionisti di primo piano con una profonda esperienza nel settore del calcio e dello sport in genere. Anche per questo, la partnership si pone l’obiettivo di rafforzare la società e la squadra, con l’intento di conseguire un ulteriore miglioramento dei risultati sportivi ed economici – oltre a quelli ragguardevoli – sin qui raggiunti. L’impegno è quello di garantire al Club un futuro ancora più internazionale, aumentando la notorietà del brand al di fuori dei confini europei, ampliando la rete di talenti a cui l’Atalanta ha accesso ed aprendo le porte a nuove opportunità di collaborazioni commerciali oltre che all’utilizzo di tecnologie innovative per la gestione – sportiva e finanziaria – del Club”.