Covid: presunta truffa da 15 milioni di euro per 24 milioni di mascherine, assolto l’imprenditore Ieffi

28 Febbraio 2022 16:55

Covid: la Cassazione annulla senza rinvio le condanne di merito e assolve Ieffi “perché il fatto non sussiste”

“Quale difensore del dott. Antonello Ieffi nel giudizio di Cassazione conclusosi con annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste”, è quanto afferma il Avv. Prof. Carlo Bonzano. “Gli organi di informazione avevano dato ampio risalto alla vicenda giudiziaria nell’ambito della quale il dott. Antonello Ieffi (in relazione alla partecipazione delle Società Biocrea e Dental Express H24 al bando Consip per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per il contrasto alla pandemia da Covid-19) era stato attinto dapprima da ordinanza custodiale e poi da sentenza di condanna per il delitto di turbativa d’asta, condanna infine confermata dalla Corte d’Appello. Ebbene, sono certo che analogo risalto sarà dato alla decisione con cui la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la suddetta condanna, assolvendo definitivamente il dott. Ieffi dalle imputazioni ascrittegli con la più ampia formula liberatoria, “perché il fatto non sussiste”. Si tratta di una decisione rispetto alla quale esprimo ampia soddisfazione personale e professionale per avere la Suprema Corte integralmente accolto i motivi di ricorso proposti ed avendo peraltro il sottoscritto assunto solo da ultimo la difesa del dott. Ieffi proprio nel giudizio di legittimità“, conclude.