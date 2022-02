Reggio Calabria, si è svolta l’Assemblea annuale ordinaria dell’Asd “Reggina Cronometristi”

1 Febbraio 2022 12:47

Assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Reggina Cronometristi”: le parole del presidente Nadia Zumbo

Assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Reggina Cronometristi“. Negli accoglienti locali del Coni regionale, messo a disposizione dal presidente Maurizio Condipodero, si è svolta l’ormai tradizionale assemblea dei cronometristi della provincia di Reggio Calabria. Presente all’incontro, oltre al presidente provinciale Nadia Zumbo ed il consiglio direttivo reggino (vice presidente Michele Romeo, segretario contabile Filippo Piccione, consiglieri Giuseppe Cara e Domenico Giuffrè) anche il massimo esponente regionale della Federazione. il presidente regio0nale Andrea Guarna. Nel corso della seduta è stato anche approvata la realizzazione di un corso per aspiranti cronometristi. “Il corso – ha affermato la presidente provinciale Nadia Zumbo – che si svolgerà nel prossimo mese di Marzo, è aperto a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e i 65 anni e si terrà in orario serale. Per parteciparvi, basilare la conoscenza informatica e la disponibilità nei giorni prefestivi e festivi. Chiunque volesse parteciparvi può inviare email a crono.reggiocalabria@fcr.it inserendo il proprio numero di cellulare per poter essere ricontattato”.