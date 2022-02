L’articolo che doveva restare segreto, il piano di Putin per la guerra in Ucraina: il “Nuovo Ordine Mondiale” e la minaccia all’Occidente

28 Febbraio 2022 23:48

Uno dei principali siti web della propaganda russa ha pubblicato, e immediatamente cancellato, un articolo programmato in occasione della vittoria della guerra della Russia sull’Ucraina: svelato il vero piano di Putin nei minimi dettagli e nelle reali intenzioni

Una guerra lampo, da chiudere entro due giorni, l’occupazione dell’Ucraina con conseguente annessione alla Russia. Mosca, Kiev e Minsk, le capitali di Russia, Ucraina e Bielorussia insieme a formare un nuovo fronte anti-Occidente pronto a rovesciare l’ordine mondiale gestito dai paesi di lingua anglosassone. Sarebbe stato questo il piano di Vladimir Putin per la guerra in Ucraina. Nella guerra delle fake news a toppare sarebbe stato RIA Novosti, uno dei principali siti russi legati alla propaganda governativa. Lo scorso 26 febbraio, sul sito è apparso un articolo, pianificato in anticipo, dal titolo “The Advance of Russia and the New World Order” (L’avanzata della Russia e il Nuovo Ordine Mondiale”. L’articolo è stato immediatamente cancellato, ma ne è rimasta traccia nell’archivio web. Il giornalista della Bbc, Alistair Coleman, in un tweet cita il pezzo ritrovato nella cache del sito web di Ria: “un nuovo mondo sta nascendo davanti ai nostri occhi. L’operazione militare russa in Ucraina ha inaugurato una nuova era“.

La prima informazione utile si evince dalle tempistiche: l’articolo era previsto per il 26 febbraio, la guerra (iniziata il 24 febbraio) sarebbe dovuta durare massimo due giorni. La Russia era molto “confident” sulle proprie possibilità di un’avanzata dirompente, ma non aveva fatto i conti con la strenua resistenza dell’Ucraina. Il contenuto dell’articolo descrive i principali dettagli del piano di Putin. L’occupazione dell’Ucraina avrebbe dovuto aprire una nuova era per il mondo russo. La statualità dell’Ucraina sarebbe stata ricostruita, ristabilita e portata alla sua naturale appartenenza come parte del “mondo russo“.

La Russia aveva in mente di riunire i popoli russi nella loro totalità di “velikorosi, belorosi e malorosi”. Putin voleva assumersi la responsabilità storica di risolvere “la questione Ucraina” per le generazioni future, risolvendo due problemi principali: il primo è l’Ucraina come nazione anti-russa e avamposto occidentale; il secondo riguardava l’umiliazione legata alla divisione del popolo russo. Russia, Ucraina e Bielorussia sarebbero dovute essere un’unica entità sulla mappa politica globale in grado di contrastare l’espansione geopolitica degli atlantisti. Tirando le somme, Putin aveva intenzione di invadere l’Ucraina, distruggerne la sua statualità e utilizzarla come leva per minacciare il resto del mondo.