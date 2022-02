Vaccini, Anthony Fauci: “un 30enne in salute potrà fare il booster ogni quattro o cinque anni”

9 Febbraio 2022 13:27

Le parole del consigliere del presidente americano per la lotta al Covid Anthony Fauci su virus, restrizioni e vaccini

Intervistato dal Financial Times, il consigliere del presidente americano per la lotta al Covid Anthony Fauci ha parlato del virus, di restrizioni e di vaccini. “Le restrizioni saranno presto una cosa del passato”, afferma, dicendosi “certo di una uscita da una fase pandemica vera e propria verso una situazione in cui le decisioni saranno prese a un livello locale. Inoltre, le persone decideranno da sole come comportarsi con il virus. Non c’è modo di eradicare questo virus – ammette Fauci – ma spero che ci stiamo avvicinando a un momento in cui avremo abbastanza persone vaccinate e abbastanza persone protette dopo aver preso il Covid, che le restrizioni diventeranno una cosa del passato”. E proprio sulle dosi di vaccino booster, Fauci spiega che “dipende dal soggetto: una persona normale, un 30enne in salute, senza patologie pregresse, potrà fare il booster una volta ogni quattro cinque anni“.