Ancora Italia: nasce la Sezione a Gioia Tauro

25 Febbraio 2022 11:31

E’ stata formalmente costituita a Gioia Tauro la sezione Stesicoro del Partito Ancora Italia per la Sovranità Democratica

In un clima di cordialità e confronto costruttivo, con la presenza del responsabile regionale alla Cultura Francesco Anile e del coordinatore regionale Giuseppe Modafferi, è stata formalmente costituita a Gioia Tauro la sezione Stesicoro del Partito Ancora Italia per la Sovranità Democratica, la realtà politica che si pone l’obiettivo di contribuire alla difesa dei princìpi democratici della Carta Costituzionale: la libertà, la dignità, la solidarietà, il lavoro, la comunità politica. “La scelta del nome, poeta greco cui Gioia Tauro ha dato i natali – c’è scritto in una nota– rappresenta la volontà degli aderenti alla sezione di ripartire dal recupero della cultura locale per la costruzione del nuovo progetto politico. C’è la consapevolezza che non c’è un bene del singolo separato dal bene della comunità, il Consiglio direttivo di Ancora Italia della Piana di Gioia Tauro, coordinato da Salvatore Alessi, è pronto ad un’espansione programmata nel territorio e mira a costruire azioni concrete e radicate, nell’ottica della condivisione e della responsabilità sociale, creando una comunità nuova di cittadini liberi e consapevoli. Ancora Italia è una forza politica nuova, rivoluzionaria, formata da una solida cerchia di intellettuali del libero pensiero, che si contrappone radicalmente ai comportamenti predatori del neoliberismo, del materialismo, e dell’individualismo e contro il veleno comunicativo di linguaggi sempre più al servizio delle menzogne. Vogliamo costruire anche nel distretto della Piana di Gioia Tauro, spesso denigrato e non valorizzato, un progetto politico che rispecchia i più profondi valori democratici e costituzionali, ed è un percorso soprattutto culturale che agisce su vari livelli: sociale, spirituale, attento alla tutela della dignità umana e al suo miglior sviluppo anche sul piano morale ed etico”, conclude la nota.