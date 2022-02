Reggio Calabria, Ancora Italia: “i misteri delle azioni del Sindaco di Montebello Jonico a danno dei cittadini ed i silenzi della opposizione”

16 Febbraio 2022 10:06

Reggio Calabria, Ancora Italia: “il Sindaco di Montebello Jonico Dott.ssa Foti guida una giunta civica ma è a tutti nota la sua appartenenza al Pd”

“Il Sindaco di Montebello Jonico Dott.ssa Foti guida una giunta civica ma è a tutti nota la sua appartenenza al Pd. Dopo aver scoperto che non ha nominato la figura del Vice Sindaco, fatto grave da noi denunciato la settimana scorsa, veniamo a conoscenza tramite social che ha rifiutato la possibilità di ospitare una sede dell’Ufficio di Prossimità inviando una Pec di rinuncia alla Regione Calabria in data 5 gennaio 2022”. E’ quanto afferma in una nota il Coordinatore Regionale di Ancora Italia, Giuseppe Modafferi. “Ci domandiamo quali possano essere i motivi di tale rinuncia, di fatto la presenza dell’Ufficio di Prossimità avrebbe garantito ai cittadini Montebellesi, ignari della rinuncia, un servizio per il loro diritto alla giustizia senza doversi recare presso gli uffici giudiziari avendo sul posto un accesso per le fasce più deboli. Tanti sono i Comuni in lista per avere una sede, tanti tranne uno; evidentemente è stato ceduto il posto ad altri, secondo logiche per noi difficili da comprendere per questo chiediamo al sindaco un atto di trasparenza ed informare i cittadini danneggiati sulle ragioni che lo hanno portato ad una simile nociva scelta. Quando si scoprono tale notizie tenute nascoste, evidentemente non troppo perché i coperchi non si sanno fare, forti e seri dubbi assalgono i cittadini. Il Sindaco dopo questa rinuncia cosa racconterà a sua discolpa? Cosa tirerà fuori dal cilindro magico? Un simile modo di agire che calpesta i diritti dei cittadini dimostra che il Sindaco non ha una visione orientata al bene della collettività ma si preoccupa del suo orticello, insieme al suo cerchio magico si conserva la poltrona fin quando le sarà permesso dalle Istituzioni che dovrebbero controllare (Prefettura e Procura). L’opposizione invece di fare consociativismo dovrebbe convocare con urgenza un consiglio straordinario e far sentire ai cittadini che esistono, che controllano e dovrebbero proporre una mozione di sfiducia. Questo modo di fare politica è antidemocratico, è dannoso per l’intera comunità di Montebello. Fare politica seria non è certo solo stare in posa per i selfies quando ci sono incontri con autoritá, se non sono capaci a fare politica per il bene della comunità le dimissioni sarebbero cosa gradita alla maggioranza dei cittadini Montebellesi”, conclude la nota