Blitz della Lega alla Camera alle 17.30 il voto per abolire il Green Pass il 31 marzo: “sarà decisivo il Movimento 5 Stelle”

21 Febbraio 2022 17:06

Covid, rinviata alle 17:30 la riunione della commissione Affari sociali di Montecitorio per lo stop al super green

La riunione della commissione Affari sociali di Montecitorio, prevista in un primo momento alle 16, è stata rinviata alle 17.30. Sul tavolo il discusso emendamento della Lega al dl Covid per lo stop al super green pass in scadenza al 31 marzo. La commissione XII riprenderà la seduta dopo la sospensione dovuta sia al voto di fiducia in Aula alla Camera sul decreto milleproroghe, sia alla spaccatura della maggioranza dopo il blitz tentato dal Carroccio sul decreto che ha introdotto l’obbligo della certificazione verde rafforzata per gli over 50. A confermare lo slittamento alle 17.30 è il capogruppo di Fi in commissione Affari sociali, Roberto Bagnasco, secondo il quale il rinvio sarebbe dovuto alla necessità di trovare una sintesi.