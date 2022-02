E’ originario di Scilla il più giovane conoscitore di calcio in Italia, la storia di Alessio Catalano: “la mia vita tra stadi e centri sportivi”

4 Febbraio 2022 15:15

Il più giovane conoscitore di calcio in Italia è originario di Scilla, ha 19 anni e si chiama Alessio Catalano: l’intervista di StrettoWeb al giovane pieno di entusiasmo e passione, che possiede e gestisce la più grande pagina Instagram in Italia sui talenti nostrani

Promuove i giovani talenti italiani sui social e non solo, ma il suo lavoro è sul campo. E ha iniziato a farlo in maniera importante, con la pagina Instagram “Il Bello del Calcio” – la più seguita (oltre 100 mila follower) in questo settore – proprio nel momento in cui l’Italia calcistica viveva uno dei momenti più bassi della sua storia, con la mancata qualificazione al Mondiale 2018 dopo lo spareggio contro la Svezia. “Serve investire sui giovani”, dicevano. “Servono vivai all’avanguardia”, ripetevano. Qualche passettino è stato fatto, grazie soprattutto a Mancini, ma il problema resta. E così Alessio Catalano ha scelto una strada importante, con coraggio e passione: quella di costruire una grande community dove valorizzare il talento dei giovani calciatori italiani. Caratteristiche? Giovanissimo (è un 2002) ma, soprattutto, di origine reggine. E’ infatti nato a Milano, ma il padre è di Scilla e la madre di Mileto, Vibo Valentia. “Ogni anno vengo a Scilla, ho casa lì. In estate faccio le vacanze e poi faccio un salto quando posso, anche per vedere qualche partita. Tra l’altro i miei nonni fanno 6 mesi a Milano e 6 mesi lì”, afferma il ragazzo, contattato telefonicamente dalla nostra redazione.

Ma come nasce la sua storia e questo suo progetto? Quasi per gioco, trainato dalla passione per il calcio: “gioco da quando ho 5 anni – afferma – e ho cominciato a sviluppare questa idea tramite persone che conoscevo. A 15 anni facevo il Pr e due ragazzi, che volevano fare i procuratori, mi hanno chiesto come poter promuovere qualche ragazzo. Io ne conoscevo qualcuno, come ad esempio Bonfanti dell’Atalanta, ora alla Samp. E così abbiamo creato la pagina “Footballers Made in Italy”. Poi mi sono messo in proprio, con l’attuale “Il Bello del Calcio”, e la pagina è cresciuta di oltre 100 mila follower, diventando la più seguita sui social riguardo ai giovani calciatori. In quel momento non esisteva una pagina che trattasse l’argomento, così sono stato stimolato, anche dopo la mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia”.

Una delle prime scoperte? “Era settembre 2018, seguivo Inter-Atalanta Under 17 e c’erano di fronte Sebastiano Esposito e Traore. Probabilmente l’attaccante era stato già ‘catturato’ da qualcuno, ma io sono stato il primo a parlarne sui social”. Ed è più meno questo il procedimento che gli ha permesso di crescere e ampliare la sua figura e quella della pagina. Scopre talenti, li rende pubblici sui social e la gente lo segue. “Ho conosciuto procuratori, dirigenti, ds, anche magazzinieri. E’ capitato molto spesso che siano stati contattati dai procuratori dei calciatori che promuovevo tramite la pagina”.

Non inganni la giovane età. E non si pensi neanche al tipico ragazzino solo e sempre pronto a postare sui social qualsiasi cosa. Alessio è intraprendente, entusiasta e soprattutto sempre in giro per l’Italia, per i campi delle giovanili e per i centri sportivi. E’ stato anche al Sant’Agata: “a ottobre – rivela – sono sceso a Reggio Calabria per guardare delle partite. Ho visto anche Reggina-Cittadella e poi sono stato al centro sportivo. Sotto Napoli è la migliore struttura del Sud Italia e il bacino d’utenza è importante, il migliore al momento tra Calabria e Sicilia”. Alla Reggina però, secondo Alessio, manca quel qualcosa in più per poter investire sul settore giovanile: “conosco un po’ tutti lì, in prima squadra c’è Franco e poi ci sono giovani interessanti come Perri, Farcomeni, Palumbo, Provazza, ora girato in D. Però il club dovrebbe puntarci di più, come faceva Lillo Foti. La Reggina non può competere economicamente con corazzate come Monza, Parma, Como, e quindi in questo caso servono le idee, serve puntare sui giovani. Mi dispiace – rivela sinceramente Alessio – ma a Reggio sta facendo meglio la Segato, che riesce a pescare i migliori talenti della zona”. E Alessio ne cita alcuni calabresi che hanno spiccato il volo: Favasuli da Africo alla Fiorentina, Maressa da Palizzi alla Juventus, Girasole al Foggia, D’Aprile al Torino, Pellicano alla Fiorentina, Rovere all’Inter.

Insomma, i talenti non mancano e vanno solo valorizzati. Alessio ci prova e sa anche comunque che emergono delle differenze in tal senso tra Reggio Calabria e Milano. “Qui nell’hinterland milanese si vive la quotidianità in maniera più caotica, ma è anche più facile spostarsi sui mezzi e guardare tante partite per scovare giovani talenti. Ci sono almeno 150-200 squadre. A Reggio è diverso. Ho tanti amici lì e, specie a Bagnara, Scilla, Villa San Giovanni, devono spostarsi tutti i giorni per l’Università. E più difficile muoversi e, sotto l’aspetto calcistico, ci sono anche poche squadre o società. Per non parlare, in alcuni casi, delle strutture e dei terreni di gioco. A Scilla si dice che verranno presto avviati i lavori per un campo in sintetico, ma l’ultima volta che ho giocato in un torneo era ancora in terra battuta”. E’ sincero, Alessio, su Reggio, la sua seconda casa, ma gli vuole un gran bene e quando può torna. “Milan, Inter o Reggina? Tifo Milan – afferma – sono sempre a San Siro, ma la Reggina è la seconda squadra e al Granillo vengo quando posso”.

Obiettivi? “Intanto mi devo laureare (studia Economia, ndr), sennò i nonni si arrabbiano”, confessa ridendo Alessio. “E poi, restando in ambito calcio, voglio puntare alla fidelizzazione di questa pagina e ad accrescere la mia figura. Sono stato invitato a Sportitalia e anche da altri giornalisti importanti. Proposte? Ne ho ricevute, ma non voglio sbilanciarmi per il futuro”.