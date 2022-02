Elezioni Regionali di Ottobre 2021, al via a Reggio Calabria il pagamento delle spettanze degli scrutatori

17 Febbraio 2022 12:05

Elezioni Regionali di Ottobre 2021, al via a Reggio Calabria le spettanze per cassa degli scrutatori secondo il calendario trasmesso da Intesa San Paolo. I dettagli

Il Comune di Reggio Calabria, comunica in una nota, che “a partire dal 21 febbraio 2022, saranno in pagamento le spettanze per cassa degli scrutatori secondo il calendario trasmesso da Intesa San Paolo, dei componenti delle Sezioni Elettorali delle Regionali del 3-4 ottobre 2021. Si rappresenta che i pagamenti saranno effettuati nella fascia oraria 08:30/ 13:00 e non potranno essere accolte richieste di pagamento al di fuori della programmazione, anche in presenza di mandato già emesso. Tenuto conto della numerosità degli ordinativi e delle limitazioni previste dalla normativa in materia di affluenza della clientela presso le filiali dovute al periodo emergenziale, si confida nella collaborazione di chi deve ricevere le spettanze per prevenire disservizi presso le strutture interessate dall’intervento”.