Come le biotecnologie riscrivono il libro della vita: al Liceo Gulli di Reggio Calabria videoconferenza del virologo Giovanni Maga

Lunedì 28 febbraio, Giovanni Maga, virologo dell’Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, in video-incontro con gli studenti del Liceo Tommaso Gulli di Reggio Calabria

E’ un appuntamento del ciclo La Scienza a Scuola di Zanichelli. Video-incontri con ricercatori e personalità del mondo scientifico e licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.

Le biotecnologie sono tra noi e non se ne vanno. Con equilibrio fra il facile entusiasmo e il rifiuto a priori, conoscerle conviene. Sono attività umane che modificano un organismo biologico, il più delle volte nel suo DNA. Nascono così gli OGM che vanno ben oltre i cibi geneticamente modificati. Comprendono batteri “spugne” che assorbono il mercurio e altri metalli pesanti nell’ambiente; piante che producono farmaci; virus disarmati che introducono pezzi di DNA curativo in cellule malate.

Nel corso del video-incontro il virologo parlerà anche della pandemia da Coronavirus, dal virus ai vaccini.

La lezione è tratta dal libro “batteri spazzini e virus che curano” – Come le biotecnologie riscrivono la vita, che il virologo ha scritto per Zanichelli (https://online.scuola.zanichelli.it/chiavidilettura/batteri-spazzini-e-virus-che-curano/).

Giovanni Maga è Direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, e studia da sempre i meccanismi di duplicazione dell’informazione genetica nelle cellule umane e nei virus per lo sviluppo di nuove terapie antitumorali e antivirali. Insegna biologia molecolare all’Università di Pavia ed è spesso invitato nelle scuole per incontri di divulgazione su virus, biotecnologie e tumori. Dalla sua attività scientifica sono emerse centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali e l’inclusione nella classifica dei Top Italian Scientists.

Per Zanichelli ha pubblicato nel 2021 Pandemia e Infodemia (con Marco Ferrazzoli), Occhio ai virus, nel 2016 Batteri spazzini e virus che curano, Quando la cellula perde il controllo, 2019.

