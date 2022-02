Pallacanestro Viola, Aild diventa Sponsor Etico del club neroarancio

17 Febbraio 2022 17:21

La Pallacanestro Viola annuncia la partnership con Aild: l’Associazione Italiana Lions per il Diabete sarà Sponsor Etico del club neroarancio

L’Aild, l’Associazione Italiana Lions per il Diabete, diventa Sponsor Etico della Viola. Un progetto, realizzato con la co-partnership del Lions Clubs Italia Distretto 108 YA e promossa dal Lions Clubs Reggio Calabria “Città del Mediterraneo” , che porterà la società neroarancio ad essere per portavoce e testimonial nazionale per la prevenzione del diabete.

Lo sport, quindi, come veicolo di sensibilizzazione ma anche e soprattutto come strumento imprescindibile di benessere per tutti. In particolare, il progetto verrà presentato in diretta Facebook sulle pagine della Pallacanestro Viola Reggio Calabria e del Lions Clubs Reggio Calabria “Città del Mediterraneo” il 19 febbraio 2022 alle ore 16, con un parterre di relatori nazionali e la preziosa ed eccezionale testimonianza di due sportivi doc: il nostro Marketing Strategist e già Capitano Sandro Santoro, e l’ indimenticabile ciclista e scalatore di tanti giri d’Italia Claudio Chiappucci.

Per l’ occasione, sarà in anteprima mostrato il video testimonianza che sarà utilizzato per la promozione al benessere psicofisico e alla prevenzione del diabete – Insieme contro il diabete – con il saluto dei giocatori della Pallacanestro Viola. Nel matchday del 20.02.22 inoltre saranno presenti numerosi soci del Lions Clubs Distretto 108 YA, e saranno letti i risultati degli screening del diabete effettuati in tutta la Calabria nel mese di Ottobre, mese dedicato alla prevenzione. Il progetto prevede inoltre la costruzione di un programma in cui la Pallacanestro Viola sarà protagonista di un tour nelle Scuole per informare e sensibilizzare i ragazzi alla prevenzione di una patologia, il diabete, che interessa circa 20mila giovanissimi solo nel nostro Paese.

È pertanto di fondamentale importanza l’appuntamento del 19 febbraio in diretta Facebook e del 20 febbraio prossimo al PalaCalafiore di Reggio Calabria: nell’intervallo della partita tra Viola Reggio Calabria e Lions Basket Bisceglie: sarà presentata la partership tra le due realtà e realizzato il primo Open Day di sensibilizzazione.