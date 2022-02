Durex sbarca su TikTok insieme ad Aiello: il cantante calabrese testimonial della campagna “L’amore non ha genere” [VIDEO]

16 Febbraio 2022 12:45

Durex sbarca sulla piattaforma social TikTok e si affida al cantante calabrese Aiello come volto della campagna “L’Amore non ha genere”

Durex sbarca su TikTok per celebrare l’amore, quello libero e senza confini, in una parola universale. Con la campagna “L’∀more non ha genere”, il leader nel mercato del benessere sessuale e ambasciatore del sesso sicuro presenta un progetto che pone al centro questo sentimento nella sua accezione più autentica, senza limiti o costrizioni.

Atterrando su TikTok, Durex apre un’ulteriore finestra di dialogo con il pubblico per abbracciare un target più ampio ed eterogeneo, andando ad includere anche la generazione Z. Nel suo nuovissimo piano editoriale dedicato, Durex metterà in scena una serie di Tiktok di grande appeal per il panorama del social, per generare interesse ed engagement negli utenti. Il concept creativo farà leva sull’amore nelle sue espressioni più svariate tra cui il sesso, libero ma protetto.

I contenuti multimediali, che avranno come leitmotiv nella fase iniziale la presenza e la voce narrante del cantautore Aiello, si svilupperanno a livello grafico su più livelli e mostreranno le silhouette sovrapposte di diversi soggetti intenti in gesti di amore. Aiello è stato scelto come volto per il lancio del canale TikTok @durexitalia perché è un cantautore dal mood contemporaneo, in grado di trattare nelle sue canzoni il tema dell’amore nella sua accezione più ampia e trasversale. Con il suo stile eclettico affronta temi in grado di accomunare tutti e lo fa con un linguaggio diretto e originale.

A seguito di una prima fase di trailer su Tiktok, i video esploderanno sulla piattaforma in una domination in cui i frame dell’amore senza genere saranno cadenzati dalle parole di Aiello In un’ottica di comunicazione rotonda e omnicanale, i contenuti verranno declinati su tutte le piattaforme dove il brand è presente, in particolare su Instagram attraverso delle Ig stories in cui lo stesso Aiello verrà ritratto in varie situazioni, sketch divertenti e ingaggianti e behind the scenes, uniti a degli hero video che verranno postati anche sul canale YouTube del brand.

Il concept creativo è della creative agency SHIPMATE, per la regia di Giulio Rosati. La campagna digital è curata da Uasabi, specializzata proprio nella comunicazione rivolta alla generazione Z che seguirà il brand nel suo piano editoriale su Tik Tok, che inizia proprio da questo progetto.