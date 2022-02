Sindaco aggredito all’interno del Municipio in Calabria: arrestati 3 dei 4 responsabili

17 Febbraio 2022 11:57

Calabria, il sindaco di Dasà è stato aggredito nella serata di ieri

Nella serata di ieri, Raffaele Scaturchio, sindaco del piccolo comune del Vibonese, Dasa’, è stato aggredito all’interno del Municipio da 4 persone. Tre di queste sono state sottoposte agli arresti domiciliari dai Carabinieri mentre alla quarta non e’ stato possibile notificare il provvedimento in quanto irreperibile e risulta al momento ricercato. Uno dei quattro soggetti risulta essere gia’ posto agli arresti domiciliari per via di altri reati e di conseguenza gli e’ stata contestata anche l’evasione.

Gli indagati sono stati fermati subito dopo il fatto ad Acquaro nella piazza antistante sede il palazzo municipale dove gli stessi, a quanto si e’ potuto apprendere, si sarebbero diretti per scagliarsi anche contro il sindaco Giuseppe Barilaro. Alla base dell’aggressione, per entrambi gli amministratori locali, sarebbe stata quella di aver espresso solidarieta’ nei confronti dei Carabinieri della stazione di Arena a seguito di un fatto avvenuto nel mese di settembre scorso ad opera di due soggetti che hanno fatto parte della spedizione punitiva, uno dei quali affetto da Covid.