Acsi Reggio Calabria, continua l’attività dell’Accademia di Arti Marziali con il Maestro Giuseppe Cavallo

8 Febbraio 2022 11:02

Prosegue costantemente, attraverso collegamenti online al fine di prevenire contagi per la pandemia, l’attività dell’Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo. “Per il mese di febbraio gli allenamenti verranno effettuati a distanza – ha espresso Cavallo – ma da marzo ripartiranno in presenza”. Il maestro Cavallo, che è pure consigliere regionale del Comitato Olimpico Nazionale, stella al merito sportivo e vice presidente della federazione europea di kempo, ha detto anche: “Le arti marziali orientali contribuiscono ad educare tanto il corpo quanto la mente con evidenti benefici fisici e psicologici. In più favoriscono l’acquisizione di tecniche per l’autodifesa e, oltre a migliorare le condizioni psicofisiche generali, conferiscono sicurezza ed autostima”. Nell’Accademia, che ha sedi operative a Caulonia Marina, Polistena e Siderno, si sono forgiati molti campioni nazionali, europei e mondiali e la stessa ha registrato il record di maggior numero di atleti convocati a un campionato mondiale, nella nazionale ufficiale di kickboxing, per la disciplina del light contact e della MMA light e kickjitsu.